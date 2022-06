Gulerod frem for pisk: - Vis de unge, hvor de må feste

Debatten om unges adfærd i Odenses parker har de senere år været godt i gang. Særligt hvad angår soundboksene, som mange bruger i Munke Mose og Eventyrhaven, har medført mange naboklager.

Men i stedet for pisk med bøder for at spille høj musik efter bestemte klokkeslæt, bør politikere og kommunen måske i højere grad finde guleroden frem - eller i hvert fald vise, hvor festen er tilladt.

Det mener Morten Henriksen, der underviser i adfærdsdesign.

- Jeg synes godt man kunne arbejde med at synliggøre, at her må du holde en god fest. Her må du gerne have det sjovt, larme lidt mere end du må andre steder og så vise det til de unge, at her er en zone for fest, siger han.

Siden 2018 været forbudt at spille høj musik mellem klokken 19 og 10 i Munkemose og Eventyrhaven næste dag.

Og i dag blev det besluttet, at det også skal gælde for Ansgar anlæg i Odense. Senest har Venstre i Odense ligeledes diskuteret om det skal gøres tilladt at spille til klokken 21.



Soundboksejerne ligeglade med bøder

Men som det er i dag, så kan politiet udstede bøder til folk, der ikke overholder forbuddet mod at spille musik i tidsrummet 19 til 10.

Ifølge en ikke-repræsentativ undersøgelse som selskabet lejsoundboks.dk har fået foretaget så svarer 461 ejere af soundbokse, at de vil fortsætte med at spille musik efter klokken 22 selvom politiet udsteder en bøde på 1000 kroner for det.

Og netop derfor mener Morten Henriksen også, at pisken ikke virker. I stedet bør man overveje at henvise til et område, hvor unge kan fyre den af med musik og hygge. Det vurderer han vil have større gavn end pisken med en bøde.

- Hvis byen gerne vil være attraktiv for unge og tilbyde det miljø, og de skal kunne feste på den måde, så burde politikere, og dem der kører parkerne her, være med til at facilitere den form for adfærd ved at anvise, hvor der er plads til fest.



Her peger Morten Henriksen særligt på et sted som Kongens Have i Odense, hvor der ikke er restriktioner for, hvor højt musik der må spilles, hvornår.

- Samtidig kunne man vise, hvor man ikke må holde fest og gøre det tydeligt .

Venstres Araz Khan, der er medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune synes der skal være plads til at unge kan fyre den af i en by som Odense.



Søren Windell, der er De Konservatives rådmand i By- og Kulturudvalget mener, at der er plads til alle, men at der er brug for at alle viser respekt for hinanden.