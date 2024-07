Gustav er blevet skovens pjuskede attraktion: Han patruljerer det meste af dagen - men han har et hjem

- Jeg synes, det er lidt skægt, fordi jeg kan jo se på Facebook, at der er folk, der går ture for at komme ned og møde ham og kæle med ham, siger Rikke Marie Skov og tilføjer:

- Det er fantastisk, han er sådan en lille turistattraktion, inden man kommer til zoologisk have, så kan man lige gå forbi og møde et "vildt dyr".

Rikke Marie Skovs datter har også oplevet at gå forbi cirka ti mennesker i skoven. Alle samlet omkring Gustav. Ingen af dem nogen, som familien kender.

Bagsiden af berømmelsen

Men der er altså også en bagside af katten Gustavs lokale berømmelse.

Rikke Marie Skov fortæller, at familien mere end 15 gange har oplevet, at Gustav er blevet taget med fra skoven, fordi velmenende mennesker har troet, at han var faret vildt. Det ender som regel med et besøg hos dyrlægen, der ved hjælp af Gustavs chip ringer til Rikke Marie Skov.

- Jeg bliver tit forskrækket, fordi han bliver taget og kørt steder hen. Det er ikke altid dyrlægen får sagt med det samme, at der ikke er sket noget med ham. Og så tænker jeg, "nu er det sket, nu er han blevet kørt ned", siger hun.

Rikke Marie Skov har da også prøvet at give Gustav halsbånd - mange af dem faktisk - for at signalere, at katten hører til i området. Men katte, der færdes i skoven, skal have et halsbånd med selvudløser, så det ryger af, hvis Gustav sidder fast i en gren. Og det er hvad der sker hver gang.

Hun understreger dog, at hun primært synes, opmærksomheden omkring Gustav er positiv, og at folk er mere end velkomne til at tage billeder og kæle med ham.