Gustav og Frej fandt hinanden - nu vil de på landsholdet

Hold godt øje med de her gutter, for de kan nemt være kommende OL-deltagere.

Det lå dog ikke i kortene for bare kort tid siden. Både Gustav Haussmann fra Odense og Frej Sørensen fra Odder havde begge mistet motivationen for roning, og var egentlig klar til at lægge sporten på hylden.

Men så mødte de hinanden.

Fra allerførste gang på vandet sammen spillede det bare, og nu sigter de mod stjernerne.

- Målet er at komme på U18-landsholdet, siger Gustav Haussmann hurtigt.

Senere på året skal de kæmpe om netop en plads på landsholdet og Baltic Cup i Norge.