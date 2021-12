Gyldigt coronapas og pladsbillet: Nye tiltag deler vandene blandt togrejsende

Men kan du hverken vise pladsbillet eller gyldigt coronapas kan det give en bøde på 750 kroner, lød det fra transportministeren Benny Engelbrecht på søndagens pressemøde.

For de rejsende på perronen i Odense, som TV 2 Fyn talte med, var der delte meninger om, hvorvidt det var problematisk med de nye tiltag.

- Jeg synes, at det er et fint tiltag. Det generer ikke rigtig mig. Men det er ærgerligt, at det koster 30 kroner for en pladsbillet, og det synes jeg er lidt unødvendigt. Men jeg lever med det, siger Lasse Dybdahl Jensen.



- Jeg har det ambivalent omkring det, for selvfølgelig skal der være restriktioner. Men at få kæmpe bøder for ikke at have coronapas er overdrevent, siger Isabella Nilsson, der er kommet fra Korsør.