Gymnasiestart: - Jeg håber, vi får et mere normalt år

Den røde løber er lagt ud, og flaget er hejst. Mandag er en festdag på Tornbjerg Gymnasium i Odense, hvor både gamle elever vender tilbage til en mere normal skoledag, og nye elever starter for første gang.

En af de nye på skolen er Noah Tholstrup Hvid.

- Jeg har sommerfugle i maven, og jeg er lidt nervøs. Jeg kommer fra en meget lille folkeskole, så det her føles tusinde gange større, siger Noah Tholstrup Hvid med et lille smil.

Læs også Store smil hos gymnasieelever - Endelig er det blevet vores tur!

Dejligt at mødes på skolen

Han er dog glad for, at coronaen er faldet lidt til ro, så eleverne kan få lov til at møde fysisk op på skolen til første dag. Nye venskaber er nemlig noget af det vigtige for hans næste tre år.

- Det er fedt at komme ud og få lov til at møde vores klasse. Jeg har glædet mig allermest til at lære en masse nye mennesker at kende og prøve noget nyt, siger Noah Tholstrup Hvid.

Noah Tholstrup Hvid starter i 1.g på Tornbjerg Gymnasium. Han er spændt, men er også nervøs for, om eleverne kan risikere at blive sendt hjem på hjemmeundervisning. Foto: Anders Høgh

En af de mere garvede gymnasieelever vender også mandag tilbage til skolen med et smil.

- Jeg er glad for at være herude igen og starte under mere normale omstændigheder, end det var under corona. Så det er dejligt at se alle igen, siger 3.g’eren Laura Frederikke Worsøe Nielsen.

Begge elever deler bekymringen om at blive sendt hjem på hjemmeundervisning.

- Man kan se, hvor stærkt det gik i Aarhus, så jeg håber, folk er fornuftige og spritter af, så vi ikke bliver ramt herude på skolen. Jeg håber, vi får en mere normal undervisningstid og et mere normalt SRP-forløb (studieretningsprojekt, red.), siger hun.

Læs også Få overblik her: Fynske Gymnasier griber huepåsætningen vidt forskelligt an

Også første dag for rektor

En anden, der også havde første dag på Tornbjerg Gymnasium, var den nyansatte rektor Brian Linke.

- Det er fantastisk dejligt at komme i gang og kunne mødes herude. Der er ikke noget, der slår det fysiske møde mellem lærere og elever, siger han.

Den nye rektor Brian Linke holder en velkomsttale. Den er vigtig, da det er elevernes første indtryk af deres nye rektor, siger han. Foto: Anders Høgh

Skolen har de samme forholdsregler med hyppig håndvask og afstandskrav. Og samtidig opfordrer Brian Linke lærerne til at undervise udendørs. Ellers håber rektoren ligesom de håbefulde elever, at de får et mere normalt skoleår.

- Vi følger udviklingen og gør alle de tiltag, som er praktisk mulige. Jeg håber meget, vi kan køre rimelig normal skole, så det bliver et rigtig godt skoleår, siger han.

Læs også Trods stigende smittetal: Elever starter til mere normal skoledag mandag