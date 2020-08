Gymnasium i Odense ramt af coronavirus

En elev på Tietgen Handelsgymnasium på Elmelundsvej i Odense er blevet smittet med coronavirus, og derfor er eleven og hans skoleklasse blevet sendt hjem i mindst en uge. Det oplyser skolens rektor, Dorthe Wang.

- Vi er blevet orienteret om fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er én af vores elever, der er blevet testet positiv for covid-19, siger Dorthe Wang til TV 2 Fyn.

Elevens klasse modtager onlineundervisning resten af ugen og kan efter planen møde igen på mandag - medmindre de er nået at blive smittet med coronavirus.

- De skal alle sammen testes to gange, inden de kan møde op igen, siger Dorthe Wang.

Rektor til andre elever: Hold øje med oplysninger fra skolen

Også elevens lærere er blevet sendt hjem og skal testes to gange, inden de må vende tilbage til skolen.

Der er omkring 28 elever i drengens hhx-klasse, og de er allerede blevet orienteret. Dorthe Wang opfordrer skolens ansatte og elever til at holde øje med yderligere oplysninger fra skolen.

Skolen har i forbindelse med smitten på skolen indskærpet regler og retningslinjer i forbindelse med covid-19 over for både elever og ansatte. De går blandt andet ud på, at elever og lærere fortsat skal sørge for at holde afstand og spritte hænder.

Forskudte pauser og gangvagter

Samtidig har skolens ledelse sørget for, at der holdes forskudte pauser, så eleverne ikke holder pause fra undervisningen samtidig.

I pauserne har særlige gangvagter desuden holdt øje med, at eleverne ikke blandes.

Der går cirka 1.400 elever på Tietgen Handelsgymnasium, der ligger i Odense-bydelen Bolbro.