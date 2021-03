Håb for Solbakken: SF vil have ændret i ghettoopgørelser

Hvis man brugte de aktuelle tal, så ville Solbakken på ingen måde leve op til ghettokriterierne Brian Dybro, beskæftigelses- og socialrådmand, Odense, SF

Når regeringens ghettoliste udkommer hvert år 1. december, bygger nogle af kategorierne på tal, der er mellem et og to år gamle.

Det var også tilfældet med de tal, der sidste år var med til at klassificere boligområdet Solbakken i Odense som hård ghetto, hvilket i yderste konsekvens kan betyde nedrivninger af familieboliger i området.

- Når vi har et område som Solbakken, der har haft sine udfordringer, men er inde i en god udvikling, så kan det ikke nytte noget, at man tage hammeren frem og hamrer dem i hovedet, fordi man bruger tal, der er forældede, siger Karsten Hønge (SF).

Konkret efterlyser han, at man opgør listerne ud fra aktuelle tal.

Én kriminel for meget

Det var på de yderste marginaler, at boligområdet i december sidste år endte på listen over hårde ghettoer. Det sker når et område fire år i træk kommer på Boligministeriets ghettoliste.

Ifølge statistikkerne var der ud af de cirka 1.300 beboere én person for meget med en dom, og fire personer for meget, der kun havde uddannelse på grundskoleniveau. Men de tal, som man opgør antallet af dømte ud fra, stammer fra 2018-2019.

Ifølge Brian Dybro (SF), der er Beskæftigelses- og Socialrådmand i Odense Kommune ville der tegne sig et andet billede, hvis alle tallene var nye.

- Solbakken skal af den liste. Jeg bliver simpelthen træt i hovedet, når jeg kan se, at hvis man brugte de aktuelle tal, så ville Solbakken på ingen måde leve op til ghettokriterierne og ville ikke være hård ghetto, siger han.

Rådmand Brian Dybro har længe kæmpet for at få Solbakken af den hårde ghettoliste. Og det ser også ud til, at kommunen initiativer har hjulpet. Foto: Ken Petersen

Nye tal tegner andet billede

Grunden til, at det er særligt afgørende, om et boligområde er hård ghetto eller ej, er, at der for hårde ghettoer skal laves en udviklingsplan, som skal sørge for, at området kun har 40 procent almene familieboliger. Det kan betyde, at op til 60 procent af boligerne i et område skal rives ned eller på anden måde omdannes.

- Det gamle tal på kriminalitetsområdet viser, at der er 0,7 person for meget, der har en dom. Med al sandsynlighed, så viser nye tal til april, at man ikke længere lever op til kriminalitetskriteriet, siger Brian Dybro.

Derudover peger han på, at 73 personer sidste år flyttede ind i området under reglerne for fleksibel udlejning, som betyder, at folk med fast arbejde samt et vist indkomsts- og uddannelsesniveau, får fortrinsret på boliger.

- De personer tæller ikke med (i de gamle tal red.). Så på alle mulige parametre, kan vi se, at vi ligger under de kriterier, der er i dag. Så giver det for filan ikke mening at beholde området på listen, siger han.

Minister åben for drøftelser

Ghettolisten Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt: 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til ar bejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennem snittet over de seneste 2 år. 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennem snittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddan nelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Kilde: Boligministeriet Se mere

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har tidligere afvist, at man kunne give boligområdet en såkaldt "timeout" fra den årlige opgørelse, fordi det ville kræve lovændringer, men han er åben for at drøfte SF's synspunkter. Det fortæller han i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

- Jeg hilser altid henvendelser fra aftalekredsen velkommen. SF er som bekendt en del af parallelsamfundsaftalerne, og hvis de har ønsker til ændringer af de gældende regler om opgørelse af ghettokriterierne eller dispensationsregler i relation til Solbakken i Odense, så er jeg selvfølgelig åben for at drøfte det i aftalekredsen.

Onsdag er regeringen kommet med et nyt udlængingeudspil, hvor man blandt andet foreslår, at ingen boligområder i Danmark om ti år skal have mere end 30 procent beboere med ikkevestlig baggrund. Samtidig lægger man op til at afskaffe begrebet "ghetto" i lovgivningen.

- Med regeringens nye udspil er der jo allerede anledning til at mødes i aftalekredsen, og her kan SF også fremføre deres synspunkter omkring Solbakken, så vi kan få en drøftelse af sagen.

Karsten Hønge tror på, at man kan nå frem til en løsning, der er god for beboerne i Solbakken.

- Jeg vil sige, at der er håb forude.