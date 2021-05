Håbede på fælles front mod udrejsecenter: - Det er ikke et anliggende for Odense

Det gælder både lokalbefolkningen og lokalpolitikerne på Langeland, ligesom et flertal på Christiansborg torsdag gav udtryk for, at de vil kæmpe for sætte en stopper for planerne.



Og nu håber altså også Odensepolitikerne Tommy Hummelmose (K) og Christoffer Lilleholt (V) på, at kunne skabe en fælles, fynsk front mod udrejsecenteret.

Derfor kræver de begge, at Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), forholder sig til situationen på Langeland.

- Der er en fælles fynsk interesse i at gå imod det her, og derfor forventer jeg også, at vores borgmester går forrest, siger Christoffer Lilleholt.