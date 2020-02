Håndbold: Odense-profil skifter til tysk klub

Endnu en dansk håndboldprofil skifter til den tyske klub Bietigheim. Tirsdag meddeler den, at landsholdsanfører Stine Jørgensen til sommer er ny spiller i klubben.

Odense-profilen har skrevet under på en toårig kontrakt med de forsvarende tyske mestre, der fredag oplyste, at Jørgensens nuværende holdkammerat Trine Østergaard Jensen også vil være at finde i klubben i næste sæson.

At Stine Jørgensen forlader Odense til sommer har længe været kendt. I starten af januar meddelte den ambitiøse danske klub, at en stribe profiler - heriblandt Jørgensen og Trine Østergaard Jensen - ikke ville få deres kontrakter forlænget.

Bietigheim har dansk træner i form af Martin Albertsen og har også fløjspilleren Fie Woller i truppen. Klubben blev tysk mester i sidste sæson og befinder sig lige nu på andenpladsen i Bundesligaen efter Dortmund.

Stine Jørgensen er noteret for 148 optrædener på det danske landshold, hvor hun fik debut i 2010.