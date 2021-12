Håndværkere måtte reddes ned fra 20 meters højde: - Heldigt der ikke skete mere

Omkring 16.30 modtog Beredskab Fyn en anmeldelse om to håndværkere, der midt i deres arbejde var blevet fanget på et tag i op mod 20 meters højde.

- Ingen af dem var kommet til skade. Det var heldigt, at der ikke var sket mere. For vores fornemmelse er, at kurven (som håndværkerne stod på, red.) har ramt taget. Hvis den stod fri, så kunne det være endt værre, siger Kenny Christensen.

Støttefoden på liften, som de to håndværkede stod på under deres arbejde, var gået gennem fortovsfliserne. Herefter begyndte den at tilte mod bygningen, alt imens kurven kom ud af kontrol.



Efter tyve minutter ankom beredskabet til stedet med en stige og fik hjulpet de to håndværkere ned på jorden igen.

Derefter kom teknikere for at få liften ordnet, efter den var gået i nødprogram, fortæller indsatslederen.

- De tog det rigtig fint. De var bare glade for få asfalt under fødderne igen. Jeg synes ikke, at de var synderligt mærket af det, men vi havde derfor en god snak med dem efterfølgende, siger Kenny Christensen.