Hård konsekvens: OB-talenter uden skole-engagement risikerer at blive sat af holdet

Christian Eriksen, Rasmus Falk, Oliver Christensen.

Listen med spillere, der med baggrund i OB's akademi har fået glorværdige og succesfulde karrierer er lang.

Men ud af de mange håbefulde spillere, der i deres ungdomsår betræder græsset i Ådalen, er det den klare majoritet, der undertiden må indse, at talentet ikke helt rækker til at leve af at spille fodbold.

Og når den sandhed indtræffer, kan det ændre hverdagen markant.

Det anerkender akademichef i OB, Tonny Hermansen, der også er meget bevidst om det ansvar, det automatisk binder klubben op på.

- Jeg gør mig mange overvejelser i forhold til helheden, når jeg bedømmer vores spillere. Det er vigtigt for mig, at de har en forståelse af, at man ikke er topprofessionel fodboldspiller, blot fordi man skriver en akademikontrakt. Jeg går meget op i, at de skal have en uddannelse ved siden af, fortæller Tonny Hermansen, som udover at være akademichef også er en af hovedpersonerne i serien "En gang Odense - altid Odense", der handler om OB og klubbens talentarbejde.



Skolefravær kan koste pladsen på banen

Der findes en række uddannelsesaftaler, man som akademispiller i OB kan blive en del af. Aftaler, der eksempelvis har til formål at rammesætte spillernes hverdag, så den egner sig bedst muligt til en travl tilværelse med både fodbold og uddannelse.

Skulle fodbolden alligevel stjæle for meget fokus, er Tonny Hermansen dog klar til at tage konsekvensen:

- Hvis vi får at vide, at der er en akademispiller, der ikke passer sin skolegang, tager vi fat i vedkommende. Hvis vi kommer så langt ud, at der ikke er overskud til at passe skoleopgaverne, er det klart, at vi forsøger at finde en løsningsmodel. Det kan være, at vedkommende i en periode ikke skal morgentræne, for på den måde at kunne passe sin skole i det tidsrum.

- Kommer det dertil, at vedkommende slet ikke vil passe sin skole, så må vi sige til ham, at han ikke kan komme til at spille fodbold, for vi skal sikre os, at de får deres uddannelse, slår Tonny Hermansen fast og fortsætter:

- Jeg tror, at det er vigtigt, at vi har det mindset, at vores unge mennesker ikke kun skal udvikles fodboldmæssigt. Jeg plejer at sige, at når vi har med unge mennesker at gøre, der spiller fodbold på det her plan, har de to jobs. De har et job, hvor de skal træne seks gange om ugen, og et job, hvor de skal passe deres skole. Og for mig er det logisk, at de to ting skal koordineres, for vi ved, at det ikke er alle, der bliver professionelle. Derfor er det væsentligt for os at italesætte, at skolen er vigtig, siger akademichefen.

Skift til Holland og slut med skole

Tobias Augustinus-Jensen er et af de OB-talenter, der er blevet solgt til en udenlandsk klub - endda inden han har fået sin debut i Superligaen.

I afsnit 6 af serien "En gang Odense - altid Odense", der er produceret af TV 2 Fyn i samarbejde med Viaplay, er Tobias Augustinus-Jensen tilbage i Ådalen for at hilse på sine nu tidligere holdkammerater og trænere.

Heriblandt Tonny Hermansen, som han møder på trænerkontoret.

- Hvad så med skole?

Tonny Hermansen kigger op på Tobias Augustinus-Jensen, der svarer:

- Den blev jeg nødt til at droppe ud af, for man kan ikke tage den online.

- Det er da noget lort, udbryder Tonny Hermansen.

Seancen slutter med, at Tonny Hermansen i bestemt tone fortæller Tobias Augustinus-Jensen, at han skal passe sin skole - den skole, som han nu altså er droppet ud af som en konsekvens af sit skifte til hollandske Utrecht.

Først og fremmest en fodboldklub

OB's akademi er et kærkomment stop på vejen mod det, der for mange er ønskedestinationen: En plads i OB's superligatrup.

Når man så langt, skal man forbi fodbolddirektør Björn Wesströms kontor. I sidste ende er det ham, der i samråd men en række personer i klubben beslutter, hvem der skal have en fuldtidskontrakt og en plads i det fine selskab.

I den forbindelse gør han sig en række overvejelser i forhold til spillernes mentale tilstand.

- Spillerne på akademiet er på mange måder dobbeltarbejdende. De forbereder sig dels til deres voksenliv med uddannelse og skole, for på den måde at have en fundament at falde tilbage på.

- Samtidig forbereder de sig på eliteniveau på at blive "fodboldarbejdere". Så de har det hårdt, for det er en speciel verden, de er i. Så er der nogle af dem, der får mulighed for udelukkende at arbejde med fodbold, men det er ganske få af alle dem, vi arbejder med. Kun få bliver "fodboldarbejdere" på fuld tid. Sådan er det jo, siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt OB gør nok for de spillere, der ikke formår at klemme sig igennem Björn Wesströms superliga-nåleøje, svarer den svenske fodbolddirektør:

- Jeg synes, at vi gør en god del af det, man kan kræve af en fodboldklub. For det er det, vi er. Vi er en fodboldklub. På den måde synes jeg, det er okay, om end tingene jo altid kan blive bedre - for det kan de. Absolut, fortæller han og fortsætter:

- Det er svært for os at tilbyde mere end de kontakter, vi har i klubben. Men vi har et ansvar i den periode, hvor spilleren er her. Et ansvar for, at han ikke kun bliver fodboldspiller, men at han også har en anden ballast. Derfor er vores arbejde med skolerne vigtigt, fastslår den svenske fodbolddirektør.

Skolegang og fodbold

En af de akademispillere, der balancerer en tilværelse som stort talent i OB og gymnasieelev på et af de gymnasier, OB samarbejder med, er 17-årige Elias Hansborg.

Han går til daglig i 3.g på Tornbjerg Gymnasium, og så er han sædvanligvis fast inventar på OB's U19-hold og ofte også til superligaholdets træninger - dog ikke i øjeblikket, da han er døjer med en skade.

For ham har det faktum, at han nu er kontraktspiller ikke ændret ved hans lyst til fodbolden - tværtimod.

- Jeg har altid haft motivation for at blive ved med at spille. Og så bliver motivationen jo egentlig kun større, når man får kontrakt og kan se, at det måske kan blive til noget stort. Lysten til fodbold har altid været der. Fra jeg startede i Munkebo og igennem årene. Jeg har altid været super glad for at spille fodbold, fortæller han.

For Elias Hansborgs far, Lars Hansborg Sørensen, der følger sønnens fodboldkarriere tæt, giver det en god følelse, at hans søn ved siden af sin karriere har stort fokus på sin skolegang.

- Det giver da en tryghed, at der er noget at falde tilbage på, hvis det skulle være. Nu har han jo haft en skade, og noget af det, Elias har givet udtryk for er at "der er jo også lidt godt i det her far, nu kan jeg koncentrere mig lidt mere om skolen samtidig med min genoptræning, end jeg ville kunne, hvis jeg bare var på banen hele tiden", fortæller Lars Hansborg Sørensen.

En stabil grund at stå på

Ifølge Björn Wesström er det et mål for ham, at klubben formår at se tingene i et længere perspektiv end det, han ofte oplever, at fodboldspillere bedømmes ud fra på blandt andet sociale medier.

- Vi må have et blik for at forstå, at vi har et ansvar alle sammen for unge såvel som gamle aktører, der forsøger at nå deres fodbolddrøm. I det ønsker vi at være en modvægt til alt det kortsigtede, der er derude, som handler om, hvorvidt man spiller en god eller dårlig halvleg, der afgør, om man er dårlig eller fantastisk. Så enkelt er det ikke.

- Jeg kan håbe på og arbejde for, at vi får en mere stabil grund at stå på, når det gælder spillernes udvikling og bæredygtighed end en enkelt indsats.

I OB's "Strategi 2026" fylder klubbens talentarbejde meget. Blandt andet med følgende sætning:

"Gennem et stærkt og koordineret samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Odense Kommune skal vi sikre, at vores talenter får den uddannelse, der passer den enkelte spiller bedst muligt".

OB's Superligatrup rummer aktuelt 19 spillere. Ni af dem har en fortid på klubbens akademi. For flere af dem kan drømmen om et skifte til udlandet være tæt på at gå i opfyldelse.