Hård kritik mod Odenses borgmester: - Han har købt sig til magten på skatteborgernes regning

Borgmester kalder det grov retorik

Den beskyldning køber den odenseanske borgmester dog ikke.

- Jeg synes, det er en grov retorik og en halsløs gerning, som Venstres politiske leder kaster sig ud i dagen derpå, siger Peter Rahbæk Juel.

Peter Rahbæk Juel mener, at Christoffer Lilleholt selv har forsøgt at gøre det, som han nu anklager borgmesteren for, da Enhedslisten søndag sprang fra konstitueringsaftalen for at indgå aftale med Venstre. At Enhedslisten sprang fra aftalen medførte som bekendt ikke de store ændringer i konstitueringen.