Hårdere straf efter uroligheder: Nu skal det handle om fodbold igen

Serie 2-fodbold på Fyn har siden den 31. august handlet mere om utryghed, splid og frustrationer over sanktioner, end det har handlet om en bold på en græsplæne.

Det hele startede, da en kamp på ovennævnte dato blev afbrudt før tid, da Vollsmoseklubben FIUK mødte Sankt Klemens-klubben SKFIF til fodboldkamp i Vollsmose. Fodboldkampen udviklede sig angiveligt til noget, der mindede om en brydekamp, hvor også publikum deltog. Herefter måtte to spillere fra FIUK suspenderes.

DBU Fyns appeludvalg offentliggjorde fredag den endelige dom over Vollsmose-klubben. Den indebærer, at klubben ikke kan spille med om oprykning i denne sæson, den mister ni point, og så udvides karantænen for en af spillerne til at vare i et helt år.

I DBU Fyn håber man, at den endelige afklaring fra det uafhængige appeludvalg kan få fokusset tilbage på fodboldspillet, som ifølge forperson Bjarne Christensen er det, som alle parter er interesserede i.

- Vi har været i dialog med de involverede klubber , og FIUK har været velvillige til at bidrage til opklaringen og lave en handleplan, som skal forhindre, at noget lignende sker igen. Desuden vil vi blandt andet videooptage fremtidige kampe, og resten af sæsonen vil DBU Fyn have observatører til stede ved kampene, siger han.

Han understreger, at man for fremtiden vil have en skærpet opmærksomhed på, at FIUK også overholder de aftaler, som er indgået.

Én afbrudt kamp er for meget

Ifølge Bjarne Christensen sker det ikke ofte i den fynske Serie 2, at man må afbryde en kamp før tid.

- Men én afbrudt kamp er allerede for meget. I efteråret vil vi evaluere på hvad vi har lært af den her situation, og vi vil kigge på vores reglementer og på vores kommunikation med klubberne, oplyser formanden.

Bjarne Christensen har været i dialog med formændene i de klubber, som indtil nu har nægtet at stille op mod FIUK. Han fortæller, at tilbagemeldingerne på at genoptage spillet indtil videre har været gode, men at formændene endnu skal afstemme med deres bagland, om de er klar til at tørne ud mod FIUK igen.

- Jeg håber på, at vi nu kan optage den normale spillegang, uddyber han.