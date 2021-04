Hårdt coronaår i mediebranchen: Jysk Fynske med stort underskud

- Vi er økonomisk godt rustede, og vi udvikler fortsat med høj hastighed. Vi er klar til at investere i nye produkter og lancerer fra foråret og hen over sommeren en række nye, nærlokale nyhedsmedier omkring Aarhus og i København for at bekæmpe både nyhedsørkener og techgiganter, siger administrerende direktør Jesper Rosener i pressemeddelelsen.