Manden i telefonen har netop lagt på. Men efter et øjeblik lyder den velkendte elektroniske ringetone. Han ringer tilbage.

Han vil alligevel gerne tale med TV 2 Fyn.

- Jeg synes, det er i orden, at man får igen af samme pose.

Tror du ikke, det ødelægger debatten, at du starter med at skrive, at Christoffer Lilleholt er grim at se på?

- Det er ikke mig, der ødelægger debatten. Det er ham ved at stigmatisere fra starten af. Som om man er en lort og ikke en del af samfundet. Så selvfølgelig fortjener han at få lidt af samme pose igen.