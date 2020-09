Hædret med halv million kroner: - En af de bedste undervisere, jeg har haft

Underviser Knud Erik Christensen vandt onsdag en ny undervisningspris, som blev overrakt af kronprinsesse Mary ved en ceremoni i København. I den forbindelse spurgte TV 2 Fyn nogle af hans studerende på læreruddannelsen i Odense, om prisen er fortjent.

- Han er en af de bedste undervisere, jeg nogensinde har haft, og jeg har haft mange, siger Josefine Boutrup, der har sin daglige gang på læreruddannelsen på UCL i Odense.

Hun har for et års tid siden indstillet Knud Erik Christensen til prisen, som ud over æren giver en pengepræmie på 500.000 kroner. Prisen uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

00:58 Knud Erik Christensen modtog onsdag undervisningsprisen. Video: Uddannelses- og Forskningsministeriet Luk video

Her skiller underviseren sig ud fra andre

At han fortjener at vinde sådan en pris, skyldes hans evner til at inspirere og inddrage i undervisningen.

- Han er passioneret på en måde, man ikke oplever særlig tit, og det synes jeg skal hædres, siger Josefine Boutrup.

Hvor skiller han sig ud fra andre undervisere?

- Det er svært at give et konkret eksempel på passion.

- Han gør altid så meget ekstra i sin undervisning. Han kan stå i et klasserum og have syv grupper med hver deres projekter, der stikker i syv forskellige retninger, og være 100 procent engageret i alle sammen. At kunne investere 200 procent i sin undervisning er helt vildt flot, forklarer den lærerstuderende.

Lærerstuderende: Han er helt vildt dygtig

Hun er ikke den eneste, der roser 54-årige Knud Erik Christensen til skyerne.

- Det er helt vildt fedt, at der er studerende, som ser, hvor engageret Knud-Erik er i sin undervisning, og at de gør noget for at anerkende ham, fordi han er helt vildt dygtig, siger Clara Thybo-Carlsen, der læser på fjerde semester af læreruddannelsen.

Hun nævner blandt andet eksempler på nogle aftener, hvor han og de studerende har mødtes for at lave billedkunst uden for undervisningstiden.

- At vi kan gøre det uden for skolen og uden for vores uddannelse, er megafedt. Han engagerer sig både i os og vores uddannelse, forklarer hun.

Sådan fordeles den halve million kroner

Den 54-årige underviser er oprindeligt fra Jylland, men bor i dag på Sydfyn. Af den halve million er de 200.000 kroner en personlig hæderspræmie, mens de 300.000 kroner skal bruges på at skabe "god og engagerende undervisning på uddannelsesinstitutionen".

Den 54-årige underviser er oprindeligt fra Jylland, men bor i dag på Sydfyn. Foto: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Emilie Hazen, der også går på læreruddannelsen, har sit bud på, hvorfor prisen gik til UCL-underviseren.

- Han lever sig så meget ind i faget og sørger for, at der er et læringsmiljø, hvor vi kan få lov at fordybe os, men også sidde og være i vores egen proces. Der er plads til, at vi kan fjolle lidt, forklarer Emilie Hazen.

Prisen blev uddelt af kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på Christiansborg onsdag eftermiddag. Seks andre undervisere modtag lignende priser.