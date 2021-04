Hænger i tynd tråd: Fynsk dyrskue står over for mulig aflysning

Og derfor venter man også med spænding på en udmelding.

Torben Poulsen, der er formand for Det Fynske Dyrskue, siger, at hvis de ikke har klare meldinger fra regeringen snart, må de aflyse.

Det er nemlig et stort apparat, der bliver sat i gang med hundredtusinde kroner til elektrikere, telte og toiletter, der skal rejses, og dyr, der skal være grundigt testet for sygdomme.

En regel er afgørende

Især en regel er afgørende for, om de mener, de kan åbne portene for folk og fæ.

- Ekspertgruppen har sagt, at man enten skal have fire kvadratmeter per gæst eller 10.000 gæster i alt, og vi vil jo gerne have 20- til 25.000 gæster i alt, siger Torben Poulsen.

Gruppen, han refererer til, er regeringens ekspertgruppe, som er kommet med et bud på, hvordan man forsvarligt kan afholde større arrangementer over sommeren.