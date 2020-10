Hætteklædte mænd brød ind på kollegieværelse og filmede overgreb

To hætteklædte mænd brød i efteråret 2018 ind på et kollegie i Odense og filmede overgreb på en beboer.

Den ene af mændene er i Retten i Odense nu blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel.

De maskerede mænd skaffede sig adgang til to værelser gennem åbne vinduer, og efter at have revet ledninger ud af væggen og opført sig truende filmede de, mens en af mændene tog beboeren i skridtet.

Brød ind hos kærestepar

- Det er en grov sag. Mændene opførte sig aggressivt, og for beboerne var det en meget chokerende oplevelse, siger anklagerfuldmægtig Line Baungaard Hansen fra Fyns Politi.

De to mænd brød i første omgang ind hos et kærestepar gennem et vindue på kollegiet. Ifølge anklageren opførte de sig opfarende og hev alle ledninger ud af de elekroniske installationer, mens de filmede i værelset.

Kort efter brød de to mænd ind hos en mandlig beboer på samme kollegie. Her gentog de den truende adfærd og en af gerningsmændene tog halsgreb på beboeren, fastholdt ham og tog ham i skridtet, mens de filmede optrinnet med deres mobiltelefon.

3 måneders ubetinget fængsel blev en 23-årig mand idømt for ulovlig indtrængning via vindue på kollegie i #Odense. Iført delvis maskering filmede han, at han tog halsgreb, fastholdte, truede og tog en beboer på kollegiet i skridtet. #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) October 21, 2020

Gode vidner

Herefter forlod de to hætteklædte mænd værelset, og den chokerede beboeer kontaktede politiet.

Takket være gode vidner førte politiets efterforskning frem til den 23-årige mand, men det er ikke lykkedes for ordensmagten at identificere den anden gerningsmand.

Straffet i forvejen

Manden er i forvejen straffet for andre forhold, og straffen på de tre måneders fængsel er derfor en tillægsdom til de domme, manden har i forvejen.

- Det er en alvorlig forbrydelse, men i betragtning af at der er tale om en tillægsdom, der kommer oven i straf for andre forhold er jeg tilfreds med dommen, siger Line Baungaard Hansen.

I retten nægtede manden sig skyldig og nægter, at han har været til stede på det pågældende kollegie. Men dommeren valgte at tro på de mange vidner, der sammenkædede den dømte med forbrydelsen.

Anklagemyndigheden ønsker ikke at oplyse, på hvilket kollegie overfaldet fandt sted, og ønsker heller ikke at oplyse, hvad manden i forvejen er dømt for.

