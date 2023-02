Halil har samlet 55.000 kroner ind: - Jeg kan ikke tillade mig at være blind for det

- Det er så stor en katastrofe, at jeg ikke bare kan tillade mig at være blind for det.

Sådan lyder det fra 45-årige Halil Ayhan Belek, der har startet en privat indsamling for at hjælpe ofrene efter jordskælvet, der natten til den 6. februar ramte Tyrkiet og Syrien.



Indsamlingen har onsdag rundet 55.000 kroner, som er blevet send afsted til Tyrkiet.

Fynboen fortæller, at donationerne kommer fra privatpersoner.

- Det er min familie, venner, gamle klassekammerater og endda også nogle af mine kolleger som har doneret, siger han.

Pengene sender han afsted til nogle betroede kontakter i Tyrkiet, som så køber de nødvendige varer, og udleverer dem i området.

- Vi vil gerne hjælpe med det, der er nødvendigt. I starten var det tøj, sko og støvler til børn, hygiejnebind, massere af mælk og mad, siger han.

Han fortæller, at nødhjælpsorganistationerne i Tyrkiet er nået ud til de fleste berørte med nødhjælp, og derfor vil hans indsamling fokusere mere på længerevarende hjælp.

- Vi forsøger at finde containere folk kan bo i, transportable toiletter og vamekanoner, siger Halil Ayhan Belek.

Startede småt

Egentlig startede indsamlingen med at Halil Ayhan Belek gerne selv ville gøre noget for at hjælpe de ramte i området.

Odenseaneren ejer og driver selskabslokaler i Brørup ved Ribe, og det så han en mulighed i.

- Vi har solgt mad ud af huset til 100 kroner per kuvert. De 100 kroner er så ubeskåret gået til at sende til Tyrkiet, siger Halil Ayhan Belek

Han fortæller, at initiativet er blevet taget godt imod, og at der er flere, som har betalt ekstra for maden, eller bare er kommet ned og har givet penge.

Halil Ayhan Belek har ikke lavet noget markedsføring i forhold til sin indsamling. Han har delt det på sine private sociale medier.

- Det er bare blevet delt videre, og så har det vokset sig stort, siger han.