Halskæder af rav og glasperler: Rige kvinder fundet begravet i Bullerup

Museumsinspektøren peger på den golde jord. For nogen ligner det måske bare et hul, men for Michael Borre Lundø er de mørke skygger i udgravningen noget ganske særligt.

Det er beviset på, at særligt velstillede kvinder blev begravet i Bullerup i det nordøstlige Odense omkring 400 år efter Kristi fødsel - bedre kendt som yngre romersk jernalder.

Odense Bys Museer er ved at udgrave området, fordi Odense Kommune i samarbejde med en række private aktører skal bygge på grunden. Derfor skal den byggemodnes, som det hedder.

Museumsinspektøren kigger ned i graven og beskriver for det utrænede øje, hvad han ser.

Store ornamenterede lerkar, fire til fem dragtnåle samt halskæder med rav og glasperler.

Kvinden i graven havde denne halskæde med rav og glasperler om halsen, da hun blev begravet. Nu er kvindes krop forsvundet, men halskæden ligger nu fint som den sad om hendes hals. Foto: Ole Holbech

- Der er ingen tvivl om, at kvinden, der er blevet gravlagt her, har været lidt ud over det sædvanlige. Hun hæver sig over det almindelige bondeniveau, fortæller Michael Borre Lundø.

Handlede sig til smykker

Smykket, kvinden havde om halsen ved sin død, stammer fra romerriget og var dengang noget af et særsyn i de nordlige egne.

- Perler er jo ikke noget, vi har kunne lave her oppe på dette tidspunkt. Det er først langt senere, så det er altså noget, man har skulle handle sig til for at få herop, siger museumsinspektøren.

Udgravningen har været i gang i flere måneder, og selvom der fortsat mangler at blive udgravet én hektar ud af de i alt fem, har Michael Borre Lundø allerede en god fornemmelse af, hvem der førhen har boet i Bullerup.

- Her har foregået handel og håndværk. Man har også været bønder, men der har altså kunne genereres det her overskud, så man kunne tiltrække handlende og handle sig til nogle af de finere ting, som vi går og finder, fortæller han.

Indtil nu har folkene fra Odense Bys Museer udgravet resterne fra flere gårde, der har ligget på det store område. Faktisk så mange, at museumsinspektøren godt tør kalde området for en større landsby.

Michael Borre Lundø forventer, at udgravningen i Bullerup er færdig inden juleferien. Men i det nye år venter der nye udgravninger om markerne ved siden af.

Fakta om gravpladsen i Bullerup Gravpladsen i Bullerup består af 15 urnegravlæggelser, hvor folk blev brændt, og syv jordfæstegrave, hvor personen er begravet ubrændt. Kilde: Michael Borre Lundø, Odense BysMuseer.

