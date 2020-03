Hamstring fortsætter: Gær udsolgt i supermarkeder

- Det virker tosset.

Sandra Nielsen er vant til at fylde sin indkøbskurv en gang om ugen, og det bliver næsten altid gjort om formiddagen. I dag blev hun dog mødt af et noget andet syn, end det hun plejer at opleve i Rema 1000 i Ejby.

- Om formiddagen plejer jeg at have butikken for mig selv, men i dag er der proppet med mennesker, og jeg kan se, at medarbejderne løber rundt, og de har gang i kasse tre. På det her tidspunkt plejer de at have en kasse åben, fortæller Sandra Nielsen, der til daglig er studerende i Odense.

Udsolgt af gær og tomme diske

De første tegn på situationen fik hun allerede på parkingspladsen, der var fyldt på trods af, at klokken ikke havde passeret 12.00.

- Man ser nogle mennesker proppe 20 af de samme ting i kurven, og der er udsolgt af gær. Det er måske lige overdrevet nok, siger hun og fortsætter:

- Køledisken er også halvtom. Det virker lidt voldsomt.

På trods af de mange kunder og de halvtomme diske var personalet i Ejby stadig ved godt mod.

- Det kom da lidt bag på os her til morgen. Vi har ikke sat ekstra bemanding på, og jeg kunne godt se, da vi åbnede klokken syv, at der kom lidt flere folk ind, end der plejer. Men vi tager det i stiv arm. Vi fik butikken fyldt op i går, så det skal nok gå, siger Dorthe Duunkær Christensen, der er salgsassistent i Rema 1000 i Ejby.

Samme situation gør sig gældende i Netto i Ringe. Her startede hamstringen efter Statsminsterens pressemøde onsdag aften, og kort tid efter var mælk, æg, brød, gær, mel, pasta og bleer væk fra hylderne. Det samme gør sig gældende i butikken torsdag formiddag, men souschefen, Anders Poulsen forholder sig roligt til situationen:

- Vores varerlager er normalt, som det altid har været, så vi har allerede varer på hylderne igen i morgen, siger Anders Poulsen.

Ingen krig

Hamstringen og butikkens manglende varer fik to af dagens kunder, der normalt handler hver torsdag, til at bruge store ord:

- Folk er jo ved at gå helt amok. Vi er jo ikke i krig, siger John Jørgensen, der er pensionist.

- Folk hamstrer alt for meget, mener Jonna Jørgensen, John Jøngensens kone.

Minister: - Ingen grund til panik

På pressemødet onsdag klokken 20.30 meldte Statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at der ikke var nogen grund til at hamstre og lave storindkøb i supermarkederner. Efter pressemødet torsdag morgen sagde landets fødevarer- og fiskeriminiser Mogens Jensen (S) til TV 2, at der stadig ikke er grund til bekymring.

- Jeg har lavet en aftale med Dansk Detailhandel om at få løbende indberetninger om, hvordan det står til med forsyninger. Det er det, der gør, vi kan sige, at der ikke er problemer på området, siger ministeren.

- Vi følger også adfærden ude i supermarkederne. Skulle det vise sig at være et problem, vil vi selvfølgelig håndtere det. Men der er ikke nogen grund til gå i panik. Det gælder om at bevare roen.

Over 46.000 kunder i kø

Det er ikke kun i de fysiske butikker, at der fortsat er tryk på at få fyldt varer i indkøbsvognene.

Nemlig.com, det danske online-supermarked, der leverer varer direkte til kunderne, skriver på deres hjemmeside, at de oplever ekstraordinært mange besøgende. Klokken 12.00 torsdag formiddag stod over 46.000 mennesker i kø, for at købe varer på hjemmesiden, og køen var længere end en time.