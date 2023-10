Han har fulgt Novo Nordisk i 17 år og lægger hovedet på blokken - tror på mange flere arbejdspladser

McDonalds, Netflix og Coca-Cola.

Tre firmaer, der har det tilfælles, at de er blandt klodens største. Alligevel kan ingen af dem måle sig med den danske virksomhed Novo Nordisk markedsværdi, der er højere. En vaskeægte mastodont.

Dermed tyder alt på, at det fynske erhvervslandskab får en markant ny spiller. I september kunne TV 2 Fyn afsløre, at Novo Nordisk planlægger at åbne en ny afdeling i Odense.

Dengang lød det fra firmaet selv, at man forventer et par tusinde arbejdspladser – men spørger man TV 2's erhvervsjournalist Jens Nymark, som har fulgt Novo Nordisk tæt i 17 år, så skal det tal fordobles. Det siger han i TV 2 Fyns dokumentar "En gigant flytter ind", som kan ses på tv2fyn.dk fra fredag og på TV 2 Fyn søndag kl. 19.30.

- Jeg tror, at man med ro i sindet kan sige, at der kommer 3.000-4.000 arbejdspladser. Novo Nordisk er blevet så stor, at for at det skal give mening for dem, så skal det være rigtig stort, siger Jens Nymark i dokumentaren.