Han sov i baglokale i et år - nu har Ali fået besked, han troede var opdigtet

- Udefra lyder det sindssygt. Mange jeg kender har spurgt, om det ikke går for stærkt - men vi har styr på det. Vi har en model for, hvordan vi åbner butikkerne.

Den første butik er på få år vokset sig til fem barbershops, der kan findes i både Odense, København og Aarhus. Snart åbner også en sjette butik i Sønderborg. Derudover har Ali Jassim åbnet Carlsens Barber Academy, der uddanner elever til at blive barberer på under et år.

Sov i baglokalet

For Ali Jassim begyndte rejsen til succes bogstaveligt talt på bunden - i baglokalet af hans første salon i Odense, der åbnede i 2016. Her sov han i et år for at få enderne til at mødes i sin stræben på at få virksomheden til at vækste.

- Selv om man ikke må sige det, så har jeg sovet et år i min egen virksomhed. Det gjorde jeg, fordi jeg omsatte for så lidt i starten. Jeg havde ikke råd til at lønne mig selv, så det eneste, jeg kunne se som udvej, var at sove i butikken og få det til at vækste derfra, fortæller han.

Ali Jassim viser lokalet frem og skyder på, at det er omkring 10 kvadratmeter. I hjørnet af lokalet er der et vindue, der lukker den smule lys ind, der er at finde i rummet. Han konstaterer tørt, at den sofa, som han sov i, var mindre end den tomandssofa, der i dag står i frisørens baglokale.

- Jeg troede på konceptet – og på mig selv, fortæller Jassim og fortsætter:

- Jeg konkurrerede altid oppe i mit eget hoved med alle andre. Jeg tænkte, at jeg nok skal vise alle, hvad jeg dur til.

Iværksætterpris

Siden den første salon er det gået stærkt. Brandet har vækstet i sådan en grad, at virksomheden nu er blevet kåret som Børsen Gazelle.

- Jeg kunne slet ikke få hænderne ned og rystede, da jeg skrev det til min kone. Jeg tænkte tilbage til 2016, da jeg sov i butikken – til hvor vi er i dag. Det lyder næsten som en røverhistorie.