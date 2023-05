Han tjener millioner til OB: Tonny ved, om du kan blive professionel fodboldspiller

Sveden glinser endnu i panden på spillerne, og en dråbe glider langsomt ned fra tindingen. Blikket er rettet mod det grå gulv i omklædningsrummet.

- Jeg synes simpelthen, det var en dårlig præstation. Rent ud sagt. Jeg er kraftedeme utilfreds, og jeg er skuffet over jer.

OB's U19-hold har netop tabt 1-2 til Udinese. Ordene er Tonny Hermansens.

Han er akademichef i OB, og han har siden 2015 udviklet fodboldtalenter med det endelige mål at skabe superligaspillere og tjene flest mulige penge til klubben. Samtidig gør han hver dag drengedrømme til virkelighed.

- Vi forlanger meget mere af os selv. Vi forlanger mere af spillerne, trænerne og eksperterne rundt om, for at vi kan leve op til, at spillerne er dygtige nok til både førsteholdet, landsholdet og salg, siger Tonny Hermansen.



Ingen tvivler på Tonny

I omklædningsrummet er spillernes kinder stadig røde og varme. Tonny Hermansen læner sig op ad dørkarmen med den venstre arm, og alle undgår at få øjenkontakt med ham.

- De her spillere skal uddannes til at kunne konkurrere fra dag ét. Det handler om, at spillerne også kan håndtere modgang, siger Tonny Hermansen.