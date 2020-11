Hana Mukhtar til kamp mod undertrykkelse

Da Hana Mukthar efter et halvt år valgte at droppe tørklædet var det svært for hende at håndtere sin vennekreds’ reaktion.

- Det var ikke sundt for mig. Jeg tænkte på, hvorfor jeg ikke var god nok, fortæller Hana Mukhtar om en oplevelse, der fandt sted fra folkeskolen og op til gymnasiet.

Hun endte med at måtte vælge vennerne fra.

Sammen med to andre kvinder, der også har oplevet undertrykkelse, fortæller hun nu sin historie i en video i en oplysningskampagne, der lanceres søndag af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Skal bane vej for frie liv

Videoerne skal inspirere kvinder til at sige fra over for den undertrykkelse, de kan være udsat for. Samtidig er formålet med kampagnen at bane vejen for, at fremtidige generationer af kvinder kan leve frit.

I en pressemeddelelse udtaler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

- Der er en vigtig frihedskamp i gang i mange minoritetsmiljøer i Danmark. Unge mennesker kæmper for at bryde fri fra nogle fuldstændig forstokkede normer, så de kan leve deres eget liv.

Vil gøre en forskel

Ved at dele sin historie, håber Hana Mukhtar, at hun kan få andre kvinder i lignende situationer til at sige fra over for undertrykkelse.

- Jeg håber at min video er en øjenåbner. At den kan vise, at det faktisk er okay med en holdning og en mening, fortæller hun.

- Det er vigtigt, at vi kæmper sammen. Vi skal tage bladet fra munden.