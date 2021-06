Hanne henter millioner til bænke, bistader og nye toiletter: - Vi har nogle drømme

Nye toiletter på Provstegårdskolen

Udover at give penge til lokale aktiviteter, så skal en del af de 22,9 millioner kroner også gå til renovering af den lokale folkeskole, Provstegårdskolen.

Her glæder skoleleder Annemette Hovmand Petersen sig til, at skolen bliver sat i stand.

- Vi skal have renoveret skolegården med nye legeredskaber og nyt underlag. En anden ting, som vi kommer til at bruge rigtig mange penge på er, at vi skal have udskiftet alle vinduerne på skolen. Og så skal vi også have renoveret vores toiletter, forklarer Annemette Hovmand Petersen, der er skoleleder på Provstegårdskolen.

- Godt at være med til at bestemme

Tilbage på græsplænen ved Provstegårdskolen er Hanne Syrak fra Bolbro Lokalforum overbevist om, at det er godt for lokalsamfundet i Bolbro, når der bliver investeret penge i bydelen.

- Vi har et godt selvværd i Bolbro, men det bliver selvfølgelig mere, når vi er med til at bestemme noget selv, og det er altid godt at have nogle konkrete ting at arbejde med, fordi der så er noget at glæde sig over, siger Hanne Syrak.