Hans niårige søn fik hevet bukserne ned og blev spyttet på - så satte en dreng sig på sønnens ansigt

Jeg har set din besked til forældreparret, hvor du skriver, at I har efterbehandlet episoden ...

- Som sagt kan jeg ikke kommentere konkrete sager. Jeg kan udtale mig generelt om, hvordan vi arbejder, siger han.

Langt over stregen

Overfor TV 2 Fyn oplyser Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, at den er orienteret om en hændelse på skolen.

- Børn- og Ungeforvaltningen er orienteret om en hændelse på Korup Skole i sidste uge samt om skolens håndtering. Vi be- eller afkræfter ikke konkrete situationer til pressen, da aktuelle situationer løses mellem dem, som er involveret, siger presseansvarlig Lise Daugaard.

Næstformand i Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune, Birgitte Nørrelund (K), oplyser til TV 2 Fyn, at forvaltningen nu har bedt Korup Skole om at udarbejde en redegørelse af forløbet.

Hun påpeger, at der bør laves indsatser over for børn under ti år, der krænker.

- Skal kommunens akutteam så rykke ud og arbejde med de børn og forældre, så de bliver klar over, at det er langt over stregen og ganske uacceptabelt, spørger Nørrelund.

- Man kan ikke bare lukke øjnene for det, siger hun og tilføjer, at alvorsgraden af krænkelsen skal afgøre, hvilken indsats der bør være tale om, og at det bør være en individuel vurdering fra sag til sag.