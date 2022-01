Hans trænede slidgigtsmerterne væk: - Jeg har fået et bedre liv

Alligevel er der alt for få kommuner, der tilbyder patientuddannelse og træningsforløb som GLA:D, mener Søren Thorgaard Skou.

- Forskning gennem 25 år viser, at træning virker, hvis man har slidgigt i knæ og hofter, men hverken kommunerne eller regionerne har i tilstrækkelig grad taget det til sig. Derfor startede vi GLA:D for at imødekomme det ved at uddanne fysioterapeuter til at levere den her uddannelse og træning, som retningslinjerne foreskriver, siger Søren Thorgaard Skou.

Det er valgfrit for kommunerne at have træningstilbud målrettet slidgigtpatienter. I oktober viste en undersøgelse fra Gigtforeningen, at det kun var 34 kommuner i Danmark, som havde denne type samlet tilbud med både uddannelse og træning. På Fyn er det kun Assens og Nordfyns Kommune, som har et samlet kommunalt tilbud med uddannelse og træning.