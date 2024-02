En hundeluftetur endte dramatisk for en kvinde i Odense, da to små løse hunde kom løbende mod hende og hendes egen hund.

Hun blev bange for, at de to hunde ville angribe hendes hund. Derfor parerede hun med sit ben, hvilket den mandlige hundeejer tolkede som om, at kvinden sparkede til de løse hunde, skriver Fyns Politi på Facebook.

Det fik manden til at slå kvinden med knyttet næve i ansigtet, og derfor vil Fyns Politi gerne i kontakt med manden eller nogen der ved hvem han er.