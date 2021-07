Har ikke fået løn: Rumænere og italienere strejker på Nyt OUH

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er MT Technology ansat af Johnson Controls i Milano, og det er det italienske firma, der har hyret MT Technology, der er et italiensk firma, som dog har flest rumænere ansat.

Peter Holm, vicedirektør i Nyt OUH siger til TV 2 Fyn:



- Det er selvfølgelig uacceptabelt, når der er medarbejdere, som ikke har fået deres løn til tiden. Alle vores entreprenører på det nye OUH har skrevet under på, at de overholder en række klausuler, der sikrer løn, arbejdstid, sikkerhed mm. Det betyder, at forholdene for arbejderne bliver tjekket løbende, og hvis der er problemer, bliver der fulgt op med den enkelte entreprenør. Der er indtil videre udført 22 kontroller, som indbefatter omkring 30 firmaer, nogle er kontrolleret flere gange, og den pågældende entreprenør har også for nylig fået uanmeldt besøg. Vi er derfor allerede i dialog om at få sikret, at medarbejderne hurtigst får deres tilgodehavende løn. Hovedentreprenøren OHPT er også i kontakt med fagbevægelsen Blik- og Rørarbejderforbundet og deres entreprenør Johnson Controls. Det er derfor vores forventning, at der meget hurtigt bliver rettet op på forholdende.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Johnson Controls Denmark.