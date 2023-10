Har set Bruce 51 gange: Jeg føler, han spiller for mig

Jacob Haugaard Christiansen er nemlig glødende Springsteen-fan med svimlende 51 koncerter i rygsækken, siden han fik sin Bruce-debut i Idrætsparken tilbage i 1988.

Det er et gennemsnit på halvanden koncert om året.

- Jeg ved godt, at Fyn har tiltrukket store navne før. Neil Young, Dylan og Depeche Mode, men i min verden er det her bare det største, siger Jacob Haugaard Christiansen.

Jeg føler, han spiller for mig

Jacob Haugaard Christiansen har rejst både Europa og USA tyndt for at følge Bruce Springsteen.

Desuden medvirker han i podcasten vinylstakken, hvor han sammen med en anden glødende fynsk fan, Niklas Bøgh Bønnemose, igennem 21 afsnit gennemgår samtlige 21 af Bruce Springsteens albums.



- Som ung gik jeg rundt i Odense og købte vinyler og drømte, hvor i verden, jeg kunne se en Bruce-koncert. Men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg en dag skulle se ham lige her på Fyn. Det er fantastisk!

Det er især de seneste 10 år, den fynske fan, har set mange af de 51 koncerter.

- Bruce har bare en evne til at skabe en kæmpe fest samtidig med en intim atmosfære. Man får oplevelsen af, at han spiller for dig. Det er i hvert fald den følelse, jeg får. Jeg ved, at der er plads til 70.000 gæster på Dyrskuepladsen, men alligevel formår han bare at etablere en eller anden forbindelse, siger Jacob Haugaard Christiansen.

Og nu får han altså chancen for at se og høre sit idol igen. Billetsalget starter 2. november.