Harald Nyborg hives i retten for talrige lovovertrædelser

Man kan nærmest sige, at Fyns Politi har samlet til bunke, når de i dag møder Harald Nyborg A/S i Retten i Odense.

Her er Harald Nyborg tiltalt for i alt syv lovbrud, som har fundet sted i 2021, 2022 og 2023. Lovbrudene er af vidt forskellig karakter, viser en aktindsigt TV 2 Fyn har fået.

Det første forhold handler om forkert energimærkning på en emhætte og et køleskab, mens to andre forhold handler om falsk markedsføring af midler til bekæmpelse af alger, som slet ikke var godkendt til formålet.

Desuden er virksomheden tiltalt for at sælge farlige og fejlbehæftede diskolamper samt arbejdslamper uden fabrikantens adresse på indpakningen. Farligt fyrværkeri var også til salg i kædens butikker i 2022, til trods for at fyrværkeriet var trukket tilbage af fabrikanten.

Sidst, men ikke mindst er virksomheden tiltalt for brud på arbejdsmiljøloven, efter et uheld med en elektrisk palleløfter hvor en ansat fik flere brud på anklen efter en påkørsel i foråret 2023.

Anklagemyndigheden går efter en samlet bødestraf til Harald Nyborg for samtlige forhold.