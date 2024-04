Harmonikasammenstød årsag til store problemer på motorvej

Opdateret 16.59. ifølge P4 Trafik Syddanmark er motorvejen nu genåbnet. Der er dog stadig kø, der skal afvikles.

Fredag eftermiddag er Fynske Motorvej spærret ved Odense V, og det skyldes et harmonikasammenstød med fem biler.

Det fortæller vagtchefen hos Fyns Politi Milan Seyfabad til TV 2 Fyn.

- Vi får en anmeldelse klokken 15.48 om et harmonikasammenstød, hvor fem biler er involveret. Årsag kan vi endnu ikke oplyse om, fortæller vagtchefen, der også kan oplyse, at der ikke er sket nogen personskade.

Han fortæller videre, at politiet kort før klokken 17 har fjernet tre af bilerne, men at de stadig mangler de sidste to.

- Vi forventer at åbne inden længe, lyder det til slut fra Milan Seyfabad, der opfordrer trafikanter til at holde afstand til hinanden og køre efter forholdene.