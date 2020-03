Hastebehandlet: Odense Kommune klar med hjælp til erhvervslivet

Flere fynske kommuner har i den seneste tid meldt ud, at de står klar med hjælpepakker, der skal hjælpe det lokale erhvervsliv.

Tirsdag besluttede Økonomiudvalget i Odense Kommune at arbejde videre med initiativer til en værdi af over 100 millioner kroner, som skal hjælpe de virksomheder, der er sat under pres af covid-19.

- Vi fremrykker byggerier, og vi går ind og hjælper på en række områder, hvor vi som kommune har snitflader til vores erhvervsliv. Det gør vi, for at de kan komme godt igennem krisen, og for at så mange af vores arbejdspladser som muligt kan komme godt igennem den krise, vi er på vej ind i, fortæller Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2/Fyn.

Økonomisk hjælp

Udover at fremskynde renoveringer og byggerier, vil kommunen i den kommende tid også betale sine regninger tidligere end normalt.

I alt råder Odense Kommune lige nu over færdigbehandlede fakturaer for 70 millioner kroner, som ved fremrykning kan give virksomhederne et større økonomisk råderum på den korte bane.

I erhvervspakken indgår også et ønske om at lade kulturinstitutioner og virksomheder vente med at betale husleje, hvis de er lejet ind i en af de kommunale bygninger.

Samtidig bliver kommunens forsyningsselskaber bedt om at undersøge, hvordan de kan bidrage til, at virksomheder får betaling så hurtigt som muligt.

Nye rammer for nødpasning

Udover tiltag, som skal styrke virksomhederne økonomisk, har kommunen også set på en række praktiske foranstaltninger, som kan gøre det lettere at drive erhverv under udbruddet af covid-19.

Blandt andet vil man fortsat have fokus på nødpasningsordningen, så ansatte i private virksomheder kan få passet deres børn, hvis de ikke har andre muligheder.

Oven på regeringens seneste restriktioner, der påbyder borgere kun at forsamles i grupper på op til ti personer, har kommunen dog været nødt til at ændre rammerne for ordningen.

- Efter statsministerens tale i går, gik en melding ud til vores børnehuse og skoler med nødpasning, om at vi retter ind, så der maks er ti personer i de grupper, der er, fortæller Peter Rahbæk Juel.

Hvis det bliver nødvendigt, er politikerne klar til at skalere op på flere matrikler med skoler og dagtilbud for at få plads til flere børn. Udvidede åbningstider kan også komme på tale.

Flere tiltag på vej

Restauranter og caféer i Odense, som især er hårdt ramt af virusudbruddet, kan også se frem til ekstra hjælp i den kommende tid.

Som en del af erhvervspakken arbejder Odense Kommune på at lave en ordning, som gør det muligt at købe mad fra byens spisesteder til institutioner og plejecentre.

Og ifølge Peter Rahbæk Juel kan flere initiativer være på vej.

- Vi følger det løbende, og hver dag kommer der flere ting på listen, vi skal sætte i gang. Det meste kan vi sætte i gang i vores kriseberedskab. Kræver det en politisk beslutning, indkalder vi Økonomiudvalget og Byrådet, når det er nødvendigt, siger han.

Se interview med Peter Rahbæk Juel herunder.