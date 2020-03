Hatecrime: Brødre dømt for overfald af homoseksuelle mænd

Tre brødre på 15, 19 og 22 år blev sent fredag dømt skyldige i to overfald på to forskellige homoseksuelle mænd i Odense. Overfald, der karakteriseres som hatecrime af retten.

- Det har været anklagemyndighedens påstand, at forbrydelsen har delvist baggrund i vedkommendes seksuelle forhold i begge forhold, oplyser anklager, Mette Tripsen.

Overfaldene foregik kort før jul sidste år i Odensebydelen Bolbro. Brødrene er blevet dømt for forsøg på røveri og fuldbyrdet røveri på de to homoseksuelle mænd.

Fandt ofre på datingsider

De tre brødre fandt ifølge anklageren begge ofre på et datingsite, og havde aftalt møde med det første offer natten til den 20. december sidste år. Her udsatte de tre brødre offeret for et røveri, men da det viste sig, at manden ikke havde penge på sig, fik han flere slag i ansigtet med knyttet hånd, og fik taget kvælertag.

Få dage efter, natten til juleaftensdag, mødtes gerningsmændene med det andet offer, hvor de lykkedes med at true offeret til at give dem 500 kroner. Herefter fik han flere slag i hovedet og blev sparket.

Lukkede døre

Dommen blev afsagt fredag aften og var for lukkede døre, fortæller Mette Tripsen til TV 2/Fyn.

- Dørlukningen i forbindelse med forklaringer og korespondance, var for at beskytte dem for en unødig krænkelse i forhold til deres seksualitet, og for de forurettedes skyld, blev dørene lukkede, og der blev nedlagt navneforbud, fortæller anklager Mette Tripsen.

Indtil videre, er det kun to af brødrene, der har fået udmålt deres straf. Retten afventer en mentalundersøgelse af den 19-årige, før de vil fastlægge sig på en straf. Den yngste bror blev idømt en ungdomssanktion og den ældste bror fik et års ubetinget fængsel.