Havearbejde bringer studerende sammen om en fælles mission: - Man kan vel godt kalde os naive klimatosser

For 24-årige medicinstuderende Christel Louisa Burrett, der nu er forperson for Klimahaven på SDU, var et samlingspunkt for klimainteresserede netop, hvad der var behov for.

- Jeg er selv ret skræmt af klimakrisen, så det her med at kunne trække det ned og mødes med andre, hvor jeg kan mærke, at jeg er ikke den eneste, der deler den her klimabekymring. At vi faktisk kan skabe noget sammen. Det giver mig håb, siger hun.

Inspirerer på tværs af uddannelser

Hverken Christel Louisa Burrett eller Søren Steen Nielsen vidste noget om havebrug og gik altså helt grønne ind i projektet.

- Det er et stort arbejde at drive en have, og vi vidste jo ikke helt, hvad vi gik ind til, så der kommer hele tiden nye udfordringer undervejs, siger Christel Louisa Burrett, der blandt andet har kæmpet med kålormenes overtag af sin plantekasse.



- Man lærer hele tiden noget nyt. For eksempel at der findes kålorme, siger hun og griner.

Og det er netop hele formålet med haven. At studerende kan komme og lære noget nyt og ikke mindst blive inspireret til at leve mere klimavenligt. Derfor ser både Christel og Søren en fordel i, at deres medlemmer kommer fra mange forskellige uddannelser.