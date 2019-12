Haveforening: Diskrimination af indvandrere var en nødløgn

Det var en nødløgn, at Løkkegaards Haver ikke ønskede flere indvandrere end i resten af samfundet, da to mænd med rødder i Syrien og Libanon blev nægtet medlemskab i haveforeningen.

Det skriver haveforeningens formand i en mail til TV 2/Fyn.

Foreningen blev dømt for ulovlig forskelsbehandling ved et retsmøde 19. november, hvor det også blev fastlagt, at Løkkegaards Haver skal betale en bøde på 5.000 kroner.

Men diskrimination hverken var eller er fast praksis. I stedet var der tale om en nødløgn, der skulle forhindre ubehagelige typer adgang, skriver foreningen.

Bestyrelsen følte sig truet

Episoden, der ifølge haveforeningen førte til nødløgnen, fandt sted i foråret 2017. Her dukkede to mænd op i foreningshuset.

- De to herrer havde også medbragt to dørmandstyper, der stillede sig op uden for døren til foreningshuset og holdt opsyn i hver deres retning. De fire herrer så ikke ud, som om de ikke kunne slås, står der i mailen fra haveforeningen.

Stemningen blev derefter meget ubehagelig og så højrøstet, at andre medlemmer nærmede sig foreningshuset for at se, hvad der foregik, forklarer formanden.

Den daværende bestyrelse følte sig truet, og opfandt derfor en nødløgn om, at man ikke ønskede flere indvandrer end i resten af samfundet.

Det fik de to mænd til at melde foreningen til politiet og Ligebehandlingsnævnet for racisme.

Mails viser anden side

En række mails, som TV 2/Fyn er i besiddelse af, viser, at diskrimination i foreningen var fast praksis.

I en mail til en tidligere husejer i foreningen skriver et medlem af bestyrelsen blandt andet, at "Løkkegaards Haver ikke ønsker mere end ti procent indvandrere og direkte efterkommere i foreningen".

Derudover har Løkkegaards Haver været i kontakt med Odense Havelodselskab om de ulovlige regler.

- Vi havde dialog med dem om, at det måtte man altså ikke. Det kunne man ikke, det der med den procentudregning, de havde. Det holder ingen steder. Og det viste sig jo også, at det holdt heller ikke i retten, har formand for Odense Havelodselskab Jørgen Erik Jørgensen tidligere sagt til TV 2/Fyn.

Større andel af indvandrer

Ifølge Løkkegaards Haver har foreningen dog aldrig haft en regel om at begrænse andelen af indvandrere og efterkommere af indvandrere.

Senest er to danskere, en brite og to nydanskere med oprindelse i Libanon og Uganga blevet medlemmer af foreningen, som anslår, at andelen af indvandrere ligger på 25 procent.

Ifølge foreningen har episoden med de to mænd og den efterfølgende politianmeldelse betydet, at man har investeret i overvågningsudstyr for, at en sådan sag ikke skal kunne gentage sig:

- Overvågning passer efter vores opfattelse ikke så godt med kolonihaveliv, men sådan er vilkårene så blevet.

TV 2/Fyn har forsøgt at få et interview med formanden for Løkkegaards Haver, som ikke har vendt tilbage på vores henvendelse.