Havnebad genåbnet: Fynboer i kø til morgensvømmeturen

Der var smil over hele linjen, da Odense Havnebad onsdag morgen klokken 06.00 slog dørene op for morgenfriske fynboer, der havde savnet deres daglige dukkert i havnebassinet.

Efter tre måneders nedlukning, trippede de mange gæster iført badetøj og dykkerbriller op for endelig at kunne komme i vandet igen.

- Det var fuldstændig fantastisk. Fuldstændig. Jeg har lige svømmet en kilometer, så nu er dagen startet rigtig godt, siger Marianne Greve, da hun med et stort smil forlod havenbadet igen for at tage på arbejde i Nordfyns Kommune.

14 grader varmere

Der blev svømmet mange baner i vandet og sludret rundt om bassinet. For flere af de fremmødte har morgendukkerten været en fast del af hverdagen, så det var underligt pludselig at få revet væk i flere måneder.

Nedlukningen har gjort overgangen fra vinterbadning mærkelig.

- Det er for varmt vandet. Vi plejer at komme stille og roligt op på 20 grader, men nu er vi startet deroppe. I vinterperioderne, på de koldeste dage, plejer vi at starte på fem til seks grader. Så det var et stort spring, siger Henrik Bendixen, der alligevel er lykkelig for at være tilbage på havnen.

Henrik Bendixen havde længe glædet sig til at få en dukkert igen. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Han har længere været vant til at starte sine morgener i bassinet, og kunne ikke lade være med at storsmile, da han igen kunne hoppe i vandet.

- Det er fantastisk at komme tilbage. Vi har været hernede gennem mange år, og det er et fast ritual, at vi starter morgenen og får en sludder med alle dem, som plejer at komme, smiler han.

Kæmpe afsavn

Allerede fra morgenstunden var der godt fyldt op i havnebadet, og der var ingen tvivl om, at morgensvømmeturen har manglet i hverdagen hos flere af de fremmødte.

- Det har været forfærdeligt. Jeg tænker, at jeg bliver nemmere at omgås fra nu af. Jeg har nogle kollegaer og en familie, der har noget at glæde sig til, griner Marianne Greve.

Onsdag morgen havde hun sin veninde med i havnebadet - de plejede at svømme sammen før corona lukkede for morgendukkerten.

- Det giver bare en god start på dagen og noget energi. Og så svømmer jeg med min søde veninde, og det giver endnu mere energi, siger hun.

Marianne Greve var ekstra frisk efter en kilometer i havnebassinet onsdag morgen. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Også for Henrik Bendixen har det været et kæmpe afsavn at komme i havnebadet.

For mange af os er det en rigtig god start på dagen, at man ligesom får svømmet et par baner og luftet smilebåndet, for der er mange smil hernede blandt os, der kommer her alle dage. Så det er fantastisk at være tilbage og lige få sagt dav, smiler Henrik Bendixen.