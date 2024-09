H.C. Andersen gav 400 kroner til skjult have ved sin død - nu skal haven fjernes

Behov for flere boliger

De kommende år bliver der et stigende behov for boliger i Odense. De seneste 12 år er der bygget 15.000 nye boliger i Odense Kommune. Og frem mod 2036 forventes der at blive bygget lige så mange - og lidt til. Odenses bymidte er ingen undtagelse. Her skal der bo 5.000 flere borgere inden 2030.

- Generelt er min oplevelse, at der er mange, der gerne vil have en levende bymidte, hvor der sker meget. For at understøtte butiks- og restaurationslivet i byen, kræver det også, at der bor flere mennesker, siger Søren Windell (K), rådmand for By- og Kulturforvaltningen.

Tilladelsen til at bygge fik FAB af Odense Kommune tilbage i 2021. Søren Windell ønsker ikke at svare på spørgsmål om selve tilladelsen til byggeriet.

- Sådan som Odense ser ud nu, vil byen ikke se ud om 50 år eller 100 år. Der er ikke så meget bevaret af det gamle Odense, så det der er, det skal man værne om, mener Ejnar Stig Askgaard, seniorforsker hos Museum Odense.