H.C. Andersen og Claus Meyer skal skabe spiseoplevelser i Odense

Deilig er spisestedet blevet døbt og skal ifølge en pressemeddelelse "på eventyrlig vis integrere måltidsoplevelsen i selve museumsbesøget", når det helt nye museum slår dørene op den 30. juni.

De små planters magi

Med den innovative Claus Meyer bag madkonceptet vil Deilig formidle spiseoplevelser med afsæt i H.C. Andersens liv og fortællinger.

Samtidig bliver Deilig et hverdagssted, som skal appellere til de mange frem for de få og til både de store og de små.

- H.C. Andersen havde et særligt blik for den oversete og udsatte natur. Han så, hvordan selv den mindste plante rummer stor magi og spejler det største, siger kreativ direktør for H.C. Andersens Hus, Henrik Lübker, i en pressemeddelelse.

Han mener, at folkene fra Meyers har samme blik.

- Derfor er det en fantastisk glæde, at vi indgår i dette samarbejde om at bruge maden og Andersen til at udforske og formidle den forunderlighed, der er overalt rundt om os - hvis blot vi har øje for den.

Claus Meyer lover at der ikke bare bliver lavet sandwich som et løsrevet supplement til en kulturoplevelse.

- Vi får lov til at komme med helt ind i maskinrummet og arbejde med universet af eventyr, genstande og narrativer og hive dem ned fra udstillingens hylder og med over i vores gryder, forklarer Claus Meyer.