H.C. Andersen overvåger: Beboere sætter statue op i protest mod etagebyggeri

- Det er kommunalvalg, og vi har simpelthen fundet, at det er en anledning til at råbe politikerne op. Målet er at få skabt noget opmærksomhed ved odenseanerne og særligt politikerne, forklarer Marianne Albeck, bestyrelsesmedlem i Gerthasminde Beboer- og Grundejerforening.

Boligkvarteret er kendetegnet ved, en detaljerig arkitektur, tæt bebyggelse og små udearealer, som er tegnet af arkitekten Anton Rosen. Det er dette, som beboerne i Gerthasminde frygter ødelagt med byggeplanerne på Falen 20 - og det er nu netop den grund, H.C. Andersen skuer over.