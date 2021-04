H.C. Andersens Hus åbner for besøg efter nedlukning

Klokken 10.00 kan danske indendørs kulturinstitutioner nemlig slå dørene op for besøgende efter at have været lukket ned af regeringen i cirka fire måneder.

Direktør for Odense Bys Museer, Torben Grøngaard Jeppesen, ser frem til at museumsgæsterne igen kan komme indenfor, men han lægger heller ikke skjul på, at han ikke forventer de samme besøgstal som et normalt år.

- Vi glæder os meget til, at de indendørs museer kommer med. Vi glæder os til at se gæster. Nu er det jo spændende at se, hvor mange gæster der så kommer.

- Et af vores museer er H.C. Andersens Museum. Allerede i slutningen af januar og februar sidste år kunne vi se, at det var ved at gå galt, fordi vi har mange kinesiske og asiatiske gæster, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Til gengæld havde museerne en stærk måned i juli sidste år. De begrænsede muligheder for at rejse på ferie i udlandet gjorde tilsyneladende, at de danske turister søgte mod sommerhusene og de danske kulturinstitutioner i stedet.

- Vi må håbe, at der kommer flere danske gæster, ligesom der gjorde sidste år, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Til de danske kulturinstitutioner er der nogle grænser for, hvor mange mennesker der må lukkes ind. På museer må der komme én besøgende for hver fjerde kvadratmeter, museet råder over.

Selv om det ifølge Torben Grøngaard Jeppesen er ærgerligt, at det betyder et begrænset antal gæster, mener han godt, at museerne kan følge med kravene.

På museerne i Odense skal man nemlig købe en billet på museerne eller på nettet, inden man besøger museerne.