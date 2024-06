Jan Moosmand, formand for H.C. Andersens Priskomité, drev et advokatfirma sammen med Amira Smajic, der er kendt som TV 2's muldvarp i dokumentaren "Den sorte svane".

Smajic erkendte i dokumentaren, at hun har bidraget til bedrageri for milliarder af kroner. Både Jan og hans datter Julie Moosmand har afvist kendskab til Smajics kriminelle aktiviteter, men offentlige dokumenter viser, at de har haft en professionel relation.