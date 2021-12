HCA Marathon dømt: - Det er dybt uretfærdigt

- Det er dybt uretfærdigt. Her signalerer man, at organisationen skal bære byrden, mens "bedrageren" går fri, siger Helge Pasfall.

"Bedrageren" er i dette tilfælde den mangeårige og tidligere løbsdirektør Torben Simonsen. Hen over det meste af et årti førte Torben Simonsen et "skyggeregnskab" med store pengebeløb. Pengene var skjult for både bestyrelse og revisor på en bankkonto, i tilfælde af at løbet havde brug for en økonomisk indsprøjtning.

Det er ikke lovligt og blev opdaget, da Torben Simonsen stoppede, og Erik Juhl Mogensen i januar 2020 tiltrådte som ny løbsdirektør.

- Han (Torben Simonsen, red.) har ikke gjort noget for personlig vindings skyld. Problemet er alene, at han har haft en skjult pengekasse, som bestyrelsen ikke har kendt til, siger Helge Pasfall og uddyber:

- Løb går op og ned, og hans idé har været at gemme penge, når det gik godt, men han har dermed givet bestyrelsen et dårligt beslutningsgrundlag.

Med dommen siger Helge Pasfall, at bestyrelsen føler sig dårligt behandlet af retssystemet.

- De dømmer os, fordi vi ikke har fundet ud af det.

Anklager afviser kritik

Anklager med speciale i økonomisk kriminalitet ved Fyns Politi, Daniel Dokkedahl, afviser, at dommen vil gå ud ud over det frivillige Danmark.

- Det er et cvr-nummer og ikke et cpr-nummer, der er blevet dømt. Det er en juridsk enhed og ikke individerne, der sidder i bestyrelsen, som er dømt, forklarer Daniel Dokkedahl.

Foreningen har haft en skjult konto, som aldrig har været registreret, og pengene har aldrig været bogført, siger anklageren videre.

- Afgørende er, at der ikke har været en personlig vinding for nogen personer. Pengene er gået til foreningsaktiviter. Ingen har brugt det til at malke foreningen, slår Daniel Dokkedahl fast.

Bestyrelsen i H.C. Andersen Marathon mener, at dommen er principiel, men Daniel Dokkedahl ser ikke sagen på den måde. Han kalder sagen for "usædvanlig".

- Jeg ser ikke sagen som principiel og ikke som et angreb på enkeltpersoner. Dommen vil ikke fremgå af straffeattesten, så jeg kan ikke følge bekymringen, siger Daniel Dokkedahl, som også siger, at sagen med dommen er lukket.

Det var H.C. Andersen Marathons bestyrelse, som fik sagen for retten. Bestyrelsen nægtede nemlig at betale bøden på 15.000 kroner.

- Der var sendt et bødeforlæg, som de ikke mente, de skulle betale. De mente, at Torben Simonsen skulle betale bøden, forklarer Daniel Dokkedahl.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra Torben Simonsen.