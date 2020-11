Heftig kritik af rapvideo - nu svarer kunstneren igen

Sort på sort all star luck

Kong’ kæder, fede slæder, penge er alle steder

Og rytme passer godt, ka’ ik’ føl mig bedre

Hamar jeg aldrig mæt, lige meget hvor meget jeg æder

Ah, fang mig rullende i en fem-40, pansere overalt i byen

Tager (ta’r) over når der er oprør

De store bliver mindre, de små bli’r større

Har set det komme, har set det ske, for jeg har været der før

Fri min perker, fri min perker inden psykosen rammer

Det er nul-tre for to hund’ bag lukkede tremmer

Vi kommer, vi æder, vi går og efterlader flammer

Og den her gøb i min hånd er til dem der snakker

Vest på, tung hash, fætter

20 tommer som er tungere end din bil

Og det her rapshit, det interesser os ik’, fætter

Vi spiller bare doven bag ved skærmen

Vi dukker op lig’som wupti, I flygter lige pluds’lig’

I forstår ikke, hvad der sker, nej

I ved ik’, hvad I er ude i

Og mig, jeg spiller dum, men liv og død på den rusissk

Og når jeg kigger på jer, så ser jeg en flok pussies

Odense dem I ikke vil rode med

Send 5-2-4-0 hvis i ikke forstod den.

Jeg har mine drenge lige bag mig, tro mig vi er sultne

Vi holder sammen som en flok ubarmhjertige ulve

Omkv:

Verden den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT)

Blokken den er dækket til som sort på sort

Panser de vil altid prøv’ at komme og sende os bort

Livet for en gangster, den er altid kort

De kan ændre på vores blok, men aldrig hvem vi er, min bror

(AFGJORT)

Ti stærkt på sekundet, netværket er forbundet

Tolv til tolv, holder hovedet koldt, men men’sker virker skummel

Flyver ud i horisonten, fuck at være nede på gulvet

Som en astronaut, ik? Jeg vil helt op til rummet

Hold dig på afstand, for du er sat på afkald

Du stinker som en stikker langt fra lig’som affald

Holder forretninger på motorvejens rast’plads

Og lastbiler kører forbi i græsset uden at få stress

Parter godt pakket ind,

Leveres ud med Louis-task’

Livet er en risci, især uden dansk pas

Kommer snigende som en test, der hør’ mig aldrig kom

Tømmer magasinet, men har altid ekstra i min lom’

Gi’r ik’ en fuck, hvis min’ fjender pluds’lig omkom

Altid forberedt. Jeg er altid klar på at tag’ imod en dom

Gi’ mig det der sugar, gi’ mig det der coca

Gi mig de produkter, hvis det lugter, før jeg åbner

Lad vær at stil’ mig spørgsmål, som du ved, jeg ik’ vil svare på

Jeg kan ik’ høre, kan ik’ snak, kan ik’ se, hvis du po-po

Lad vær at stil mig spørgsmål, som du ved, jeg ik’ vil svare på

Jeg kan ik’ høre, kan ik’ snak, kan ik’ se, hvis du po-po

Fucking panser

Teksten er transkriberet af TV 2 Fyn. Der tages forbehold for, at der kan være fejl eller ukendte slangudtryk.