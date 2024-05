Heidis butik bryder normer med farverigt plus size tøj

I Heidi Lydholm Christensens butik i Odense er der plads til alle. Det er mantraet i butikken, der sælger plus size tøj til kvinder i farverige nuancer.

- Der er ikke noget, der hedder, at man skal gemmes væk. Uanset om man er større eller mindre, siger Heidi Lydholm Christensen, der ejer butikken Heidi Plus Size i Odense.

Udover at tøjet er sprudlende og farverigt, er det også vigtigt for Heidi Lydholm Christensen at skabe sammenhold mellem butikken og kunderne. Derfor har hun inviteret alle, der var interesseret, på picnic i parken.

- Opskriften er jo at gøre noget andet end det, som alle gør. Det er jo at finde sin egen niche og sit eget DNA, og det er det, vi har fundet nu, siger Heidi Lydholm Christensen.