Hele Dalum IF's bestyrelse trækker sig

Efter en årrække med rod i økonomien har hele bestyrelsen i den konkurstruede fodboldklub Dalum IF nu trukket sig.

Det kom frem på en generalforsamling mandag aften, og TV 2 Fyn har talt med flere kilder, der bekræfter hændelsesforløbet.

Den nu tidligere formand Brian Bundsgaard stillede op til genvalg, men slog samtidig fast, at han ville stille sit mandat til rådighed, hvis nogen mente, de kunne gøre det bedre.

Det mente den nye formand Thomas Find, og aftenen endte derfor med, at Brian Bundsgaard og hele den øvrige bestyrelse trak sig.

- Nøglerne blev overdraget i god ro og orden, siger Thomas Find til TV 2 Fyn og takker den forhenværende bestyrelse for et "kæmpe stykke arbejde". Parterne undgik derfor et kampvalg.

Thomas Find er tidligere seniorformand, og udover ham kommer den nye bestyrelse udelukkende til at bestå personer fra seniorafdelingen.

- Der har ikke været en aftale mellem os, fastslår Thomas Find, der påpeger, at det nu er tid til at se fremad.

- Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, men vi står et bedre sted i dag. Jeg har mod på opgaven og er fortrøstningsfuld. Vi skal nok nå i mål, siger han.

Onsdag fik klubben bevilget et rentefrit lån af Odense Kommune for at redde sig ud af det økonomisk morads, den befinder sig i. Noget, der mødte kritik fra flere fronter.

Dalum IF har opbygget en gæld på 1,3 millioner kroner.