Helle er til EM i "verdens fedeste spil": - Det er lige før, du tisser lidt på stolen

En sport for alle - for altid

Men først og fremmest håber hun, at hun ved at fortælle om det, kan få flere til at få øjnene op for "verdens bedste spil".

- Det at vinde er altid fedt, men selve spillet er bare det fedeste. Der er jo enormt mange, der spiller uden at vinde, men de spiller alligevel, fordi spillet er virkelig, virkelig fantastisk, siger hun og fortsætter.

- Der er så mange flere mennesker, der vil have glæde af at spille kort. Du kan både tage i klubben, du kan have det sociale der, men du kan også have det sociale online, fordi der er et kæmpe netværk.

Og det bedste af det hele er, at hun aldrig bliver træt af det. Selv ikke efter over 40 år.

- Det er bare et kortspil, men når man først er begyndt at spille bridge, så holder man ikke op igen. Det er verdens bedste spil, pointerer hun - og håber på at hive endnu en medalje med hjem.