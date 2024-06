Fire nordiske mesterskabstitler i rap, et hav af DM-guldmedaljer og en EM-guldmedalje i Italien i 2017.

Sådan lyder høsten for Helle Rasmussen fra Odense, der sammen med sin makker Lone Bilde er godt i gang med at forsøge at vinde EM i bridge på hjemmebane. Et spil, som Helle Rasmussen kalder "verdens fedeste".