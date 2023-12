Henriette er dragking: - Mange ved ikke, at vi findes

- Vi meget ydmyge omkring det hele

Som kvindelige drag queens er Simone Nylander Kristensen og Katerina Jakobsen bevidste om, at de bryder med normerne for, hvad en traditionel drag queen er.



- Katerina og jeg har snakket meget om, at hele drag-rejsen har været anderledes for os. Vi er jo kvinder. Vi er blevet opdraget til at lægge make-up og sætte hår og alle de der ting. Det er der jo ikke nogen af mændene der er. Altså de skal lære det hele fra bunden af. De har aldrig gået i alt for høje stiletter, da de var 16 år nede på en eller anden klub. Jeg har så meget respekt for de her mænd, for de skal virkelig lære det hele fra bunden, siger Simone Nylander Kristensen.



Selv troede de, at de som kvinder ville møde problemer i drag-miljøet. Men det har aldrig været tilfældet.

- Folk har taget så sindssygt godt imod os. Der er aldrig nogen, der har sagt, at vi ikke er rigtige drag queens, fortæller Simone Nylander Kristensen.

- Vi er meget ydmyge omkring det hele. Vi er ydmyge omkring, at vi bliver set som en værdig del af det her fællesskab, som jo har været presset på alle mulige leder og kanter, og virkelig har måtte kæmpe for deres retfærdighed i et samfund, som nogle gange kan have svært ved at rumme alt den queerness (at man ikke falder inden for samfundets normer for køn eller seksualitet red.)

- Så vi er bare glade for, at vi kan få lov til at gøre det endnu mere tilgængeligt for alle, der er derude, og vise at det er ikke så farligt. Det handler bare om at havde det sjovt og at få folk til at grine.